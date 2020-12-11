В Азербайджане 4 381 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 4 381 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 658 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрирован 4 381 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 658 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 47 человек.

До сих пор в стране выявлено 167 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 103 555 пациентов излечились, 1 840 скончались, число активных больных составляет 61 765 человек.

За последние сутки проведено 16 282 теста, за истекший период - 1 918 866 тестов.