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В Азербайджане 4 381 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане 4 381 новый случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 4 381 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 658 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
11 декабря 2020 г. 17:52
В Азербайджане 4 381 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 4 381 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 658 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 47 человек.

До сих пор в стране выявлено 167 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 103 555 пациентов излечились, 1 840 скончались, число активных больных составляет 61 765 человек.

За последние сутки проведено 16 282 теста, за истекший период - 1 918 866 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 4 381 yoluxma qeydə alınıb, 47 nəfər ölüb

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