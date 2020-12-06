В Азербайджане 4 356 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 356 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 517 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 4 356 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 517 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 39 человек.

До сих пор в стране выявлено 146 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 88 497 пациентов излечились, 1 632 скончались, число активных больных составляет 56 550 человек.

За последние сутки проведено 20 778 тестов, за истекший период - 1 817 804 тестов.