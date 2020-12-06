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В Азербайджане 4 356 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане 4 356 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 4 356 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 517 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
6 декабря 2020 г. 15:46
В Азербайджане 4 356 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 356 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 517 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 39 человек.

До сих пор в стране выявлено 146 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 88 497 пациентов излечились, 1 632 скончались, число активных больных составляет 56 550 человек.

За последние сутки проведено 20 778 тестов, за истекший период - 1 817 804 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 4 356 yeni yoluxma qeydə alınıb, 39 nəfər ölüb

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