В Азербайджане 4 267 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 267 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 566 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 4 267 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 566 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 41 человек.

До сих пор в стране выявлено 138 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 83 800 пациентов излечились, 1 551 скончался, число активных больных составляет 52 649 человек.

За последние сутки проведено 15 808 тестов, за истекший период - 1 797 026 тестов.