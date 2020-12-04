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В Азербайджане 4 267 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане 4 267 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 4 267 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 566 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
4 декабря 2020 г. 16:05
В Азербайджане 4 267 новых случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане зарегистрировано 4 267 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 566 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 41 человек.

До сих пор в стране выявлено 138 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 83 800 пациентов излечились, 1 551 скончался, число активных больных составляет 52 649 человек.

За последние сутки проведено 15 808 тестов, за истекший период - 1 797 026 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4,267 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 267 nəfər COVID-19-a yoluxub, 41 nəfər ölüb

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