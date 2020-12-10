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В Азербайджане 4 219 новых случаев заражения

В Азербайджане 4 219 новых случаев заражения В Азербайджане зарегистрировано 4 219 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 562 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
10 декабря 2020 г. 16:58
В Азербайджане 4 219 новых случаев заражения

В Азербайджане зарегистрировано 4 219 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 562 человека выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сих пор в стране выявлено 162 774 случая заражения коронавирусной инфекцией, 99 892 пациента излечились, 1 793 скончались, число активных больных составляет 61 089 человек.

За последние сутки проведено 18 006 тестов, за истекший период - 1 902 584 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4,219 new coronavirus cases, 38 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 219 nəfər koronavirusa yoluxub, 38 nəfər ölüb

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