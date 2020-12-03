В Азербайджане 4 189 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 189 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 072 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 4 189 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 072 человека выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 40 человек.

До сих пор в стране выявлено 133 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, 81 234 пациента излечились, 1 510 скончались, число активных больных составляет 50 989 человек.

За последние сутки проведено 17 609 тестов, за истекший период - 1 781 218.