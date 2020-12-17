В Азербайджане 4 124 новых случая заражения COVID-19, 38 человек скончались

В Азербайджане зарегистрировано 4 124 новых случаев заражения коронавирусом, 4 205 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 205 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сих пор в стране выявлено 191 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 127 064 пациентов излечились, 2 088 скончались, число активных больных составляет 62 308 человек.

За последние сутки проведено 17 426 тестов, за истекший период - 2 016 003 тестов.