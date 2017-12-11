В Азербайджане 300 детей страдают от злокачественной болезни крови

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году было проведено более 6000 лабораторных исследований для диагностики лейкозов".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии министерства здравоохранения Азербайджана Зохра Алимирзаева.

По ее словам, сюда входят гематологические, цитологические, биохимические, иммунологические и молекулярно-генетические исследования.

Директор отметила, что злокачественные болезни крови – одна из актуальных проблем современной медицины: "Эта актуальность обусловлена их сложностью, социальной значимостью, широким распространением, тяжелым клинические течением и высоким уровнем смертности. Из всех смертельных случаев от злокачественных опухолей 6-10% приходится именно на злокачественные болезни крови".

З.Алимирзаева сообщила, что внимание привлекают высокие показатели (50%) этой группы болезней в структуре смертельных случаев от злокачественных опухолей среди детей и молодежи: "Одним из очень беспокоящих факторов является то, что лейкозы, наряду с инфекционными заболеваниями, одна из основных причин смерти среди детей до 15 лет. По статистическим данным, сейчас в Азербайджане с диагнозом злокачественная болезнь крови зарегистрировано 2500 больных, в том числе 300 детей".