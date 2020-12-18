В Азербайджане 3 962 новых случая заражения COVID-19, 45 человек скончались

В Азербайджане выявлено 3 962 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 188 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане выявлено 3 962 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 188 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 45 человек.

До сих пор в стране выявлено 195 422 случая заражения коронавирусной инфекцией, 131 252 пациента излечились, 2 133 скончались, число активных больных составляет 62 037 человек.

За последние сутки проведено 15 305 тестов, за истекший период - 2 031 308 тестов.