О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане 3 962 новых случая заражения COVID-19, 45 человек скончались

В Азербайджане 3 962 новых случая заражения COVID-19, 45 человек скончались В Азербайджане выявлено 3 962 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 188 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
18 декабря 2020 г. 16:56
В Азербайджане 3 962 новых случая заражения COVID-19, 45 человек скончались

В Азербайджане выявлено 3 962 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 188 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 45 человек.

До сих пор в стране выявлено 195 422 случая заражения коронавирусной инфекцией, 131 252 пациента излечились, 2 133 скончались, число активных больных составляет 62 037 человек.

За последние сутки проведено 15 305 тестов, за истекший период - 2 031 308 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,962 new coronavirus cases, 45 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 3 962 nəfər yoluxub, 45 nəfər vəfat edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
13 декабря 2020 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi