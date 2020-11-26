В Азербайджане 3 705 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 609 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 609 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 человека.

До сих пор в стране был выявлен 106 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 68 572 больных излечились, 1 256 скончались, число активных больных составляет 36 273 человека.

За последние сутки проведено 19 178 тестов, за истекший период - 1 665 832.