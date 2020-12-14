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В Азербайджане 3 112 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 3 112 новых случаев заражения коронавирусом До сих пор в стране выявлено 178 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 114 841 пациентов излечились
Здоровье
14 декабря 2020 г. 17:55
В Азербайджане 3 112 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 3 112 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 923 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 человека.

До сих пор в стране выявлено 178 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 114 841 пациентов излечились, 1 966 скончались, число активных больных составляет 62 179 человек.

За последние сутки проведено 10 045 тестов, за истекший период - 1 963 348 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,112 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 112 nəfər koronavirusa yoluxub

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