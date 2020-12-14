В Азербайджане 3 112 новых случаев заражения коронавирусом

До сих пор в стране выявлено 178 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 114 841 пациентов излечились

В Азербайджане зарегистрировано 3 112 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 923 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 человека.

До сих пор в стране выявлено 178 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 114 841 пациентов излечились, 1 966 скончались, число активных больных составляет 62 179 человек.

За последние сутки проведено 10 045 тестов, за истекший период - 1 963 348 тестов.