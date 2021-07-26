В Азербайджане 272 новых случая заражения коронавирусом, 3 человека умерли

В Азербайджане зарегистрировано 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 80 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 80 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 3 пациента с положительными тестами на COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 340 715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 136 человек вылечились, 5 009 человек скончались, лечение от коронавируса проходят 3 570 человек.

За последние сутки было проведено 5 616 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, а за прошедший период - 3 980 697 тестов.