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В Азербайджане 260 пациентов обратились за лечением гепатита в апреле-июле текущего года

В Азербайджане 260 пациентов обратились за лечением гепатита в апреле-июле текущего года В апреле-июле 2022 года в Азербайджане 263 человека обратились за лечением вирусных гепатитов.
Здоровье
28 июля 2022 г. 16:41
В Азербайджане 260 пациентов обратились за лечением гепатита в апреле-июле текущего года

В апреле-июле 2022 года в Азербайджане 263 человека обратились за лечением вирусных гепатитов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов В и С Фаррух Садиров.

Председатель комиссии проинформировал о ситуации в стране в связи со Всемирным днем борьбы с гепатитом 28 июля. По его словам, 144 из обратившихся - больных гепатитами В и С - уже прошли лечение и получили бесплатные лекарства: "46 пациентов сейчас на наблюдении, но пока не получают лечения. 12 человек вылечились от гепатита".

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Версия на азербайджанском языке Son aylar Azərbaycanda hepatitlə bağlı müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

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