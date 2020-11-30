В Азербайджане за сутки от коронавируса скончался 31 человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончался 31 человек

В Азербайджане сегодня зарегистрирован 2 981 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 226 человек выписаны после выздоровления.

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В Азербайджане сегодня зарегистрирован 2 981 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 226 человек выписаны после выздоровления. Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 31 человек. До сих пор в стране выявлено 121 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 902 пациента излечились, 1 392 скончались, число активных больных составляет 44 882 человека. За последние сутки проведено 10 342 теста, за истекший период - 1 728 577. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan coronavirus : 31 people died over past day

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 31 nəfər COVID-19-dan vəfat edib