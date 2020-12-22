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В Азербайджане 2 284 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане 2 284 новых случая заражения COVID-19 До сих пор в стране выявлено 205 877 случая заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
22 декабря 2020 г. 16:50
В Азербайджане 2 284 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 2 284 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 392 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 41 человек.

До сих пор в стране выявлено 205 877 случая заражения коронавирусной инфекцией, 147 199 пациентов излечились, 2 294 скончались, число активных больных составляет 56 384 человек.

За последние сутки проведено 15 221 тест, за истекший период - 2 088 358 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,284 new COVID-19 cases, 4,392 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-a 2 284 yeni yoluxma qeydə alınıb, 4 392 nəfər sağalıb

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