В Азербайджане 152 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 111 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, один пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался.

В целом в стране выявлено 35 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 33 104 человека излечились, 519 пациентов умерли, 1 803 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус, всего - 878 667.