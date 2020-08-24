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Report Georgia

В Азербайджане 152 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 152 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус
Здоровье
24 августа 2020 г. 17:02
В Азербайджане 152 новых случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 111 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, один пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался.

В целом в стране выявлено 35 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 33 104 человека излечились, 519 пациентов умерли, 1 803 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус, всего - 878 667.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 152 new coronavirus cases, 111 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 152 nəfər COVID-19-a yoluxdu, 111 nəfər sağaldı

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