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В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались

В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 250 921 человек. Из них излечились 234 382 человека
Здоровье
25 марта 2021 г. 15:06
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 548 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки скончались 17 человек.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 250 921 человек. Из них излечились 234 382 человека, скончался 3 421 человек, число активных - 13 118 человек.

За последние сутки было проведено 8 760 тестов, всего - 2 807 861 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1429 new coronavirus cases, 17 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 1429 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 17 nəfər vəfat edib

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