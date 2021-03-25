В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 250 921 человек. Из них излечились 234 382 человека

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 548 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки скончались 17 человек.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 250 921 человек. Из них излечились 234 382 человека, скончался 3 421 человек, число активных - 13 118 человек.

За последние сутки было проведено 8 760 тестов, всего - 2 807 861 тест.