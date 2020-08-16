В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 178 человек излечились и выписаны домой.

В Азербайджане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 178 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, в целом в стране выявлено 34 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 875 человек излечились, 506 человек умерли, 1 838 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 712 тестов, за истекший период - 831 755 тестов.