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В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 178 человек излечились и выписаны домой.
Здоровье
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16 августа 2020 г. 16:36
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 178 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, в целом в стране выявлено 34 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 875 человек излечились, 506 человек умерли, 1 838 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 712 тестов, за истекший период - 831 755 тестов.

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