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В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане выявлено 1 850 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 226 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
24 декабря 2020 г. 17:19
В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 850 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 226 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 40 человек.

До сих пор в стране выявлен 210 061 случай заражения коронавирусной инфекцией, 155 886 пациентов излечились, 2 380 скончались, число активных больных составляет 51 795 человек.

За последние сутки проведено 13 034 теста, за истекший период - 2 115 991 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,850 new coronavirus cases, 40 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 1 850 yeni yoluxma qeydə alınıb, 40 nəfər vəfat edib

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