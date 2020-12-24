В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 850 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 226 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане выявлено 1 850 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 226 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 40 человек.

До сих пор в стране выявлен 210 061 случай заражения коронавирусной инфекцией, 155 886 пациентов излечились, 2 380 скончались, число активных больных составляет 51 795 человек.

За последние сутки проведено 13 034 теста, за истекший период - 2 115 991 тест.