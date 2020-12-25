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В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались 36 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались 36 человек В Азербайджане выявлено 1 703 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 359 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
25 декабря 2020 г. 16:43
В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались 36 человек

В Азербайджане выявлено 1 703 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 359 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 36 человек.

До сих пор в стране выявлено 211 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 160 245 пациентов излечились, 2 416 скончались, число активных больных составляет 49 103 человека.

За последние сутки проведено 13 300 тестов, за истекший период - 2 129 291 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,703 new coronavirus cases, 4,359 people recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 703 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 359 nəfər sağalıb

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