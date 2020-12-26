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В Азербайджане 1 428 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 1 428 новых случаев заражения коронавирусом За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек
Здоровье
26 декабря 2020 г. 17:09
В Азербайджане 1 428 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 255 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сих пор в стране выявлено 213 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, 164 500 пациентов излечились, 2 454 скончались, число активных больных составляет 46 238 человек.

За последние сутки проведено 12 507 тестов, за истекший период - 2 141 798 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,428 new coronavirus cases, 4,255 people recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 1 428 yeni yoluxma qeydə alınıb, 4 255 nəfər sağalıb

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