О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане 1 101 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане 1 101 новый случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 4 209 человек прошли лечение и выписаны домой
Здоровье
29 декабря 2020 г. 17:12
В Азербайджане 1 101 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 4 209 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 37 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 216 584 случая заражения COVID-19, 176 228 человек излечились, 2 575 скончались, число активных больных составляет 37 781 человек.

За последние сутки проведено 11 279 тестов, за истекший период - 2 174 343.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 1 101 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Новости партнеров

Самое важное

Президент наградил медалью “За освобождение Кельбаджара” 5 203 военнослужащих
Президент наградил медалью “За освобождение Кельбаджара” 5 203 военнослужащих
29 декабря 2020 г. 17:56
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
29 декабря 2020 г. 17:42
Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме
Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме
29 декабря 2020 г. 17:17
Принято решение по телевидению и радиовещанию в Нагорном Карабахе
Принято решение по телевидению и радиовещанию в Нагорном Карабахе
29 декабря 2020 г. 16:40
Названа дата начала вакцинации от коронавируса в Азербайджане 
Названа дата начала вакцинации от коронавируса в Азербайджане 
29 декабря 2020 г. 15:43
Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху
Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху
29 декабря 2020 г. 15:07
Президент наградил освобождавших Шушу генералов
Президент наградил освобождавших Шушу генералов
29 декабря 2020 г. 15:06
Медалью “За освобождение Шуши” награждены 4 646 военнослужащих
Медалью “За освобождение Шуши” награждены 4 646 военнослужащих
29 декабря 2020 г. 15:04
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Губадлы
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Губадлы"
29 декабря 2020 г. 13:44
Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят в третьем чтении
Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят в третьем чтении
29 декабря 2020 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi