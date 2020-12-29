В Азербайджане 1 101 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 4 209 человек прошли лечение и выписаны домой

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 4 209 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 37 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 216 584 случая заражения COVID-19, 176 228 человек излечились, 2 575 скончались, число активных больных составляет 37 781 человек.

За последние сутки проведено 11 279 тестов, за истекший период - 2 174 343.