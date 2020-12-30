В Азербайджане 1 052 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 067 человек прошли лечение и выписаны домой

В Азербайджане зарегистрировано 1 052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 067 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 34 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 217 636 случаев заражения COVID-19, 180 295 человек излечились, 2 609 скончались, число активных больных составляет 37 781 человек.

За последние сутки проведено 10 904 тестов, за истекший период - 2 185 247.