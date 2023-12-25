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В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет

В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет Министерством здравоохранения в целях защиты здоровья населения и профилактики инфекций в страну завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори.
Здоровье
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет

Министерством здравоохранения в целях защиты здоровья населения и профилактики инфекций в страну завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори.

Как сообщили Report в министерстве, в настоящее время ведется работа по организации иммунизационных мероприятий.

По данным ведомства, в результате вспышки кори в европейском регионе с начала этого года локальное распространение инфекции продолжается в различных регионах Азербайджана.

"Анализ случаев заражения и эпидемиологической ситуации, зафиксированных в Азербайджане, показывает, что, помимо детей в возрасте до 10 лет, случаи заражения встречаются также среди детей старше 10 лет и взрослых. Такие случаи заражения наблюдаются преимущественно у лиц, восприимчивых к коревой инфекции, то есть у граждан до 40 лет, никогда не болевших этим заболеванием или не прошедших вакцинацию от кори.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций считает важным вакцинировать против коревой инфекции детей до 10 лет в соответствии с действующим в стране календарем профилактических прививок, а также лиц в возрасте 11-40 лет, которые в связи с заражением корью в настоящее время считаются уязвимыми.

Для вакцинации указанных групп населения рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению, относящемуся к детской и пожилой группам. Однократной вакцинации достаточно, чтобы защитить от заражения группы населения в возрасте 11-40 лет", - говорится в сообщении Минздрава.

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Версия на английском языке Measles vaccines for population aged 11-40 brought to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana 11-40 yaşlı əhali üçün qızılca vaksini gətirilib, peyvəndləmə başlayıb

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