В Азербайджан запрещен ввоз животноводческой продукции из ряда регионов России

Агентство продовольственной безопасности с целью защиты от инфекционных болезней животных предупредило население о том, что эти болезни могут перейти на территорию Азербайджана из других стран.

В поступившем Report тексте предупреждения говорится, что Всемирной организацией по охране здоровья животных на территории Краснокаменского района Забайкальского края Российской Федерации был зарегистрирован ящур.

В связи с этим, Главной государственной ветеринарной инспекцией Азербайджана принято решение о временном ограничении на ввоз животных и продукции животного происхождения из Краснокаменского района Забайкальского края Российской Федерации.

В то же время, с целью усиления мер безопасности ведомство обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана для проведения в погранично-пропускных пунктах дезинфекции транспортных средств, прибывших напрямую или транзитом из Забайкальского края Российской Федерации.