В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC

В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC.

В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского оздоровительного центра Асиман Гасанов.

В Азербайджане также начинается 3-я фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC.

«Проведутся общие скрининговые обследования добровольцев, в ходе которых будут проверятся наличие COVID-19, а также других серьезных патологий. После того, как взаимно будет запротоколировано соответствие этих лиц бустерной дозе, они поучаствуют в фазе клинических испытаний в форме бустерной дозы», - отметил А.Гасанов.