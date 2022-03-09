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В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC

В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC.
Здоровье
9 марта 2022 г. 13:29
В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC

В Азербайджан ввезены 1200 доз вакцины TURKOVAC.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского оздоровительного центра Асиман Гасанов.

В Азербайджане также начинается 3-я фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC.

«Проведутся общие скрининговые обследования добровольцев, в ходе которых будут проверятся наличие COVID-19, а также других серьезных патологий. После того, как взаимно будет запротоколировано соответствие этих лиц бустерной дозе, они поучаствуют в фазе клинических испытаний в форме бустерной дозы», - отметил А.Гасанов.

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Версия на английском языке Azerbaijan imports 1,200 doses of TURKOVAC vaccine 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana 1200 doza “TURKOVAC” vaksini gətirilib

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