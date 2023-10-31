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В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий

В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных объектов питания.
Здоровье
31 октября 2023 г. 10:55
В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий

В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что оценка АПБА проводилась на 224 зарубежных продовольственных объектах из 15 стран. Завершено утверждение 197 из этих объектов. 20 объектов утверждены при условии устранения несоответствий в установленные сроки. Оценочные отчеты по еще 4 объектам близятся к завершению.

Оцененные зарубежные продовольственные объекты функционируют в России, Беларуси, Германии, Китае, Украине, Иране, Грузии, Польше и других странах.

Наджмеддин Гулузаде

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