АПБА: Приостановлен ввоз продуктов без этикеток на азербайджанском языке

Приостановлен ввоз в Азербайджан продуктов питания, на этикетках которых не были указаны название товара и информация о нем на азербайджанском языке.

Приостановлен ввоз в Азербайджан продуктов питания, на этикетках которых не были указаны название товара и информация о нем на азербайджанском языке.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство в очередной раз обратилось к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере импорта продуктов питания, призвав их строго соблюдать требования законодательства, и заявило, что продукты питания, на этикетках которых нет информации о товаре и названия на азербайджанском языке, не пропускаются на территорию страны и подлежат возврату.