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АПБА: Приостановлен ввоз продуктов без этикеток на азербайджанском языке

АПБА: Приостановлен ввоз продуктов без этикеток на азербайджанском языке Приостановлен ввоз в Азербайджан продуктов питания, на этикетках которых не были указаны название товара и информация о нем на азербайджанском языке.
Здоровье
5 октября 2022 г. 17:40
АПБА: Приостановлен ввоз продуктов без этикеток на азербайджанском языке

Приостановлен ввоз в Азербайджан продуктов питания, на этикетках которых не были указаны название товара и информация о нем на азербайджанском языке.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство в очередной раз обратилось к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере импорта продуктов питания, призвав их строго соблюдать требования законодательства, и заявило, что продукты питания, на этикетках которых нет информации о товаре и названия на азербайджанском языке, не пропускаются на территорию страны и подлежат возврату.

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Версия на азербайджанском языке Etiket məlumatları və adları Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayan qidaların ölkəyə idxalı dayandırılıb

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