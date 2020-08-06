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В Азербайджан приехали 215 иностранных врачей

В Азербайджан приехали 215 иностранных врачей В Азербайджан приехали 215 врачей из Турции, России, Китая, Италии и Кубы, которые работают наравне с нашими врачами.
Здоровье
6 августа 2020 г. 17:53
В Азербайджан приехали 215 иностранных врачей

В Азербайджан приехали 215 врачей из Турции, России, Китая, Италии и Кубы, которые работают наравне с нашими врачами.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на проведенном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым совещании в видеоформате, посвященном мерам по борьбе с пандемией коронавируса и социально-экономической ситуации в стране.

По его словам, Оперативный штаб начал некоторые процессы смягчения с 5 августа: "В том числе, из особой карантинной зоны были исключены 16 городов и 3 района - Лянкяранский, Самухский и Сиязанский. В этих регионах ситуация нормальная".

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