В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19

Группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19), прибыла в Азербайджан в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева оперативному штабу при Кабинете министров

Группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19), прибыла в Азербайджан в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева оперативному штабу при Кабинете министров.



Как сообщили Report в оперативном штабе, в рамках мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 специалисты по инфекционным болезням, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время встречаются с медицинским персоналом операционного штаба и обмениваются опытом борьбы с пандемией COVID-19.



Научные работники министерства здравоохранения Турецкой Республики по COVID-19, а также высококвалифицированные врачи из России и Турции посетят специальные больницы и будут работать с местными специалистами в области лечения и профилактики с целью предотвращения заболевания.

