О нас
Report Georgia

В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19

В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19 Группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19), прибыла в Азербайджан в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева оперативному штабу при Кабинете министров
Здравоохранение
8 июля 2020 г. 22:22
В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19

Группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19), прибыла в Азербайджан в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева оперативному штабу при Кабинете министров.


Как сообщили Report в оперативном штабе, в рамках мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 специалисты по инфекционным болезням, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время встречаются с медицинским персоналом операционного штаба и обмениваются опытом борьбы с пандемией COVID-19.


Научные работники министерства здравоохранения Турецкой Республики по COVID-19, а также высококвалифицированные врачи из России и Турции посетят специальные больницы и будут работать с местными специалистами в области лечения и профилактики с целью предотвращения заболевания.
 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке COVID-19 sahəsində çalışan xarici mütəxəssislər Azərbaycana gəlib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО
8 июля 2020 г. 22:17
В Азербайджане еще 542 человека заразились COVID-19, 9 скончались
В Азербайджане еще 542 человека заразились COVID-19, 9 скончались
8 июля 2020 г. 18:35
Курьез: тест негативен, а КТ выявило эффект матового стекла - чему верить?
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить?
8 июля 2020 г. 16:17
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах
8 июля 2020 г. 15:14
Главный эпидемиолог Азербайджана подал в отставку
Главный эпидемиолог Азербайджана подал в отставку
8 июля 2020 г. 13:13
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться
8 июля 2020 г. 11:24
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху
8 июля 2020 г. 08:57
В Азербайджане 537 новых случаев заражения COVID-19, 7 умерших
В Азербайджане 537 новых случаев заражения COVID-19, 7 умерших
7 июля 2020 г. 19:03
В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса
В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса
7 июля 2020 г. 16:10
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА
7 июля 2020 г. 15:52

Последние новости

23:03
Жительница Хачмаза пыталась сжечь себя Происшествия
22:30
В Гяндже молодой мужчина покончил с собой  Происшествия
22:26
В Хачмазе загорелся дом, есть пострадавшие Происшествия
22:22
В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19 Здравоохранение
22:17
Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО Здравоохранение
22:12
Фото Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов Социальная защита
21:39
Пожар в Национальном парке "Шахдаг" Происшествия
21:31
Изменился график работы экспресс-автобусов Инфраструктура
21:12
Новое назначение в ASAN xidmət Внутренняя политика
18:35
В Азербайджане еще 542 человека заразились COVID-19, 9 скончались Здравоохранение
18:10
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане Энергетика
18:00
ФотоАлександр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане Диаспора
17:51
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера Энергетика
17:49
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia Инфраструктура
17:41
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас Финансы