В Азербайджан доставят пять электрических автомобилей скорой помощи

В Азербайджан будут доставлены пять электрических автомобилей скорой помощи.

В Азербайджан будут доставлены пять электрических автомобилей скорой помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию Службы скорой и неотложной медицинской помощи.

Он объявил о старте государственных закупок для приобретения 80 машин скорой медицинской помощи, оборудованных новейшими медицинскими системами, из которых 5 автомобилей будут полностью электрическими.

Исполнительный директор TƏBİB отметил, что это автомобили 2024 года выпуска, обладающие возможностью быстрой зарядки и функциональностью для оснащения медицинскими приборами и оборудованием.