В Азербайджан доставлены вакцины против гриппа в преддверии COP29

В Азербайджан доставлены вакцины против гриппа в преддверии климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

В Азербайджан доставлены вакцины против гриппа в преддверии климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на брифинге по организации медицинского обслуживания в рамках COP29.

По словам замминистра, если у гостей будут выявлены заболевания во время мероприятий COP29, они будут взяты под наблюдение в профилактических целях.

"Кроме того, чтобы предотвратить возможное распространение вируса, который могут занести иностранные гости, в страну были доставлены вакцины против гриппа. Цель - защитить наших граждан как от болезней, которые могут передаваться от гостей, так и от сезонного гриппа", - отметил Н.Зейналов.

Замминистра подчеркнул, что основное внимание будет уделено выявлению оспы обезьян и COVID-19.