В Азербайджан доставлены 65 новых автомобилей скорой медицинской помощи

В Азербайджан доставлены 65 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

В Азербайджан доставлены 65 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, 9 декабря президент Ильхам Алиев ознакомился с современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

37 из 65 представленных автомобилей скорой медицинской помощи марки Mercedes-Benz - это автомобили с простым дифференциалом, 7 – специальные с двумя дифференциалами, 20 - реанимобили и 1 - с перинатальным кювезом. Автомобили оснащены широким ассортиментом медикаментов и медицинского оборудования, что позволяет начать лечение пациента уже по дороге в медицинское учреждение. Таким образом, комплектация автомобилей позволяет перевозить пациентов в любом состоянии.

После распределения новых автомобилей общее количество машин скорой медицинской помощи, находящихся в эксплуатации по стране, составит 974 единицы.

Было отмечено, что действующие в городе Баку и других городах и районах республики медицинские учреждения, станции скорой и неотложной медицинской помощи планируется обеспечить в целом 1487 автомобилями скорой медицинской помощи. До сегодняшнего дня медицинские учреждения были обеспечены 909 автомобилями медицинской помощи.

С 2020 года по настоящее время агентство приобрело в общей сложности 249 автомобилей скорой медицинской помощи – 84 единицы марки Fiat Doblo, 131 единицу марки Mercedes, 34 единицы марки Ford Transit. Кроме того, специальные автомобили Mercedes Vito с двумя дифференциалами (4х4) обеспечивают комфортное и безопасное передвижение бригады скорой медицинской помощи в горном рельефе и в условиях бездорожья. Эти автомобили использовались при эвакуации раненых в сложных условиях и бездорожье во время 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что 9 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.