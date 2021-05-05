В Азербайджан доставлено 100 тыс. комплектов бесплатных тестов

Компания ООО "Zeytun Pharmaceuticals" в целях поддержки государства в предотвращении распространения в нашей стране коронавирусной инфекции нового типа и возможных осложнений безвозмездно передала Министерству здравоохранения Азербайджана 50 000 комплекто

Компания ООО "Zeytun Pharmaceuticals" в целях поддержки государства в предотвращении распространения в нашей стране коронавирусной инфекции нового типа и возможных осложнений безвозмездно передала Министерству здравоохранения Азербайджана 50 000 комплектов тестов "RTqPCR Tespit Kiti Testi" и 50 000 комплектов тестов "COVID-19 Ekstraksion Kiti Testi" турецкого производства.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения с благодарностью приняло безвозмездно предоставленные компанией тесты.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с первых дней проведения в республике мероприятий по борьбе с вирусом COVID-19 определил охрану здоровья, социальное обеспечение граждан страны как приоритетные задачи и поручил обратить внимание государственных структур и компаний частного сектора на эту сферу. Руководство Минздрава высоко оценивает поддержку со стороны "Zeytun Pharmaceuticals" в период борьбы с пандемией и выражает компании глубокую признательность", - говорится в сообщении.