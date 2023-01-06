В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, число активно больных - 379. Всего скончались 10 013 человек.

За последние сутки проведено 2 794 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 439 300 тестов.