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В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.
Здоровье
6 января 2023 г. 17:52
В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, число активно больных - 379. Всего скончались 10 013 человек.

За последние сутки проведено 2 794 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 439 300 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 121 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 121 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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