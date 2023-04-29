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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились, 3 пациента скончались.
Здоровье
29 апреля 2023 г. 17:13
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились, 3 пациента скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 831 354 случая заражения, из них 820 861 человек прошел лечение и выздоровел, в настоящее время насчитывается 252 активных больных. От COVID-19 скончался 10 241 человек.

За минувшие сутки проведено 1 166 тестов на выявление коронавируса, за текущий период - 7 589 504 теста.

За сутки от коронавируса вакцинированы 347 человек. В целом в Азербайджане введено более 13 960 646 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 38 new COVID-19 cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 38 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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