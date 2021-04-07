В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус

В Австрии с 7 апреля запретят посещать магазины без отрицательного результата теста на коронавирус

В Австрии с 7 апреля запретят посещать магазины без отрицательного результата теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на издание The Local, отныне для того, чтобы посетить парикмахерские, другие организации сферы услуг и непродовольственные магазины, необходимо иметь при себе сделанный не более 48 часов назад тест на коронавирус. При этом его результат должен быть отрицательным.

Для посещения магазинов и организаций, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.