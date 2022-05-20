В Австралии выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян

Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в штате Новый Южный Уэльс.

Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в штате Новый Южный Уэльс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным медиков, первым на континенте носителем вируса оспы обезьян стал 40-летний мужчина, вернувшийся несколько дней назад из поездки в Европу. В ведомстве уточнили, что заболевший обратился к врачу общей практики с симптомами, свидетельствующими о заражении оспой обезьян. После срочно проведенных анализов медики подтвердили его диагноз и изолировали заразившегося и членов его семьи.

По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, болезнь не является для Австралии эндемичной, однако случаи заражения ею "иногда регистрируются у людей, вернувшихся из некоторых африканских стран, а также у владельцев завезенных домашних животных". "Люди могут заразиться оспой обезьян при очень тесном контакте с инфицированными, однако, как правило, болезнь протекает в легкой форме и большинство благополучно выздоравливают в течение нескольких недель", - указала она, отметив, что Министерство здравоохранения Австралии "работает над отслеживанием новых случаев заболевания в стране".

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США. Инфекция не считается высококонтагиозной, так как для ее передачи требуется тесный контакт.