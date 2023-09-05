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В августе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились703 человека

В августе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились703 человека В августе с отравлениями в Клинический медицинский центр обратились 703 человека.
Здоровье
5 сентября 2023 г. 09:41
В августе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились703 человека

В августе с отравлениями в Клинический медицинский центр обратились 703 человека.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 162 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

83 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 37 – отравлением уксусной кислотой, 17 - отравлением этанолом, 1- анафилаксией, 2 – отравлением угарным газом. Четыре человек обратились из-за аллергической реакции, а один - из-за ботулизма.

16 человек обратились после укуса змеи, а один - после укуса насекомого.

Несмотря на усилия врачей семь человек спасти не удалось. Шестеро из них были мужчинами, а одна - женщиной. Шесть смертей произошли от отравления уксусной кислотой, один - от отравления лекарствами.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 703 nəfər müraciət edib, 7-si dünyasını dəyişib

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