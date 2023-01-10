О нас

В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране.
Здоровье
10 января 2023 г. 08:00
В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

По данным минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14% заболевших - мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi