В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране.

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion .

По данным минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14% заболевших - мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.