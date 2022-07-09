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В Аргентине начнут прививать от COVID-19 детей от шести месяцев

В Аргентине начнут прививать от COVID-19 детей от шести месяцев Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев.
Здоровье
9 июля 2022 г. 08:58
В Аргентине начнут прививать от COVID-19 детей от шести месяцев

Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Получив рекомендацию по использованию от Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, выступающего в качестве национального регулятора, Минздрав приступит к вакцинации от COVID-19 детей начиная с шести месяцев", - говорится в сообщении. Ранее в Аргентине прививали от коронавируса детей от трех лет. Для иммунизации самой младшей возрастной группы будет использоваться препарат американской компании Moderna.

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