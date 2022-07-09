В Аргентине начнут прививать от COVID-19 детей от шести месяцев

Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев.

Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Получив рекомендацию по использованию от Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, выступающего в качестве национального регулятора, Минздрав приступит к вакцинации от COVID-19 детей начиная с шести месяцев", - говорится в сообщении. Ранее в Аргентине прививали от коронавируса детей от трех лет. Для иммунизации самой младшей возрастной группы будет использоваться препарат американской компании Moderna.