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В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании

В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.
Здоровье
22 августа 2020 г. 02:46
В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики.

"На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 китайского производства", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа подчеркнул, что власти страны "с нетерпением ждут результатов" испытаний.

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