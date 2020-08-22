В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики.

"На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 китайского производства", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа подчеркнул, что власти страны "с нетерпением ждут результатов" испытаний.