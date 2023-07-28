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В АПБА состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими высокорисковую продукцию из Индии

В АПБА состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими высокорисковую продукцию из Индии В Азербайджанском агентстве по безопасности пищевых продуктов (AQTA) состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими в страну высокорисковые продукты из Индии.
Здоровье
28 июля 2023 г. 13:18
В АПБА состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими высокорисковую продукцию из Индии

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими в страну высокорисковые продукты из Индии.

Как сообщает агентство Report, мероприятие было проведено с целью еще раз рассмотреть ситуацию в сфере импорта высокорисковой продукции из Индии в республику, расширить сотрудничество с предпринимателями, работающими в этой сфере, проинформировать их о действующем законодательстве и требованиях, оказать помощь в организации их услуг в соответствии с международными требованиями, а также заслушать их предложения и обеспечить проведение соответствующих работ.

На встрече была дана подробная информация о требованиях, предъявляемых к продовольственной безопасности, в том числе в области импорта высокорисковых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA-da Hindistandan yüksək riskli məhsullar idxal edən sahibkarlarla görüş olub

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