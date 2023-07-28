В АПБА состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими высокорисковую продукцию из Индии

В Азербайджанском агентстве по безопасности пищевых продуктов (AQTA) состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими в страну высокорисковые продукты из Индии.

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) состоялась встреча с предпринимателями, импортирующими в страну высокорисковые продукты из Индии.

Как сообщает агентство Report, мероприятие было проведено с целью еще раз рассмотреть ситуацию в сфере импорта высокорисковой продукции из Индии в республику, расширить сотрудничество с предпринимателями, работающими в этой сфере, проинформировать их о действующем законодательстве и требованиях, оказать помощь в организации их услуг в соответствии с международными требованиями, а также заслушать их предложения и обеспечить проведение соответствующих работ.

На встрече была дана подробная информация о требованиях, предъявляемых к продовольственной безопасности, в том числе в области импорта высокорисковых продуктов.