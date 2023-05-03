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В апреле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 625 человек

В апреле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 625 человек В апреле в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 625 человек.
Здоровье
3 мая 2023 г. 09:57
В апреле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 625 человек

В апреле в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 625 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 119 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

54 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 37 – отравлением уксусной кислотой, 6 - отравлением этанолом, 2 – отравлением грибами, 1 – отравлением угарным газом. Шесть человек обратились после укуса змеи, а один - после укуса пчелы.

Кроме того, 9 человек поступили с аллергическими реакциями, 2 - с ботулизмом и 1 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей девять человек спасти не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 625 nəfər müraciət edib, 9-u ölüb

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