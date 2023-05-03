В апреле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 625 человек

В апреле в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 625 человек.

В апреле в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 625 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 119 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

54 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 37 – отравлением уксусной кислотой, 6 - отравлением этанолом, 2 – отравлением грибами, 1 – отравлением угарным газом. Шесть человек обратились после укуса змеи, а один - после укуса пчелы.

Кроме того, 9 человек поступили с аллергическими реакциями, 2 - с ботулизмом и 1 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей девять человек спасти не удалось.