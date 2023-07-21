АПБА инспектирует производства продукции высокого пищевого риска в странах-экспортерах

Вопросы импорта в Азербайджан продуктов с высоким уровнем пищевого риска обсуждались на встрече с импортерами в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
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На встрече была дана подробная информация о требованиях по обеспечению безопасности пищевых продуктов, в том числе импорта высокорисковых продуктов.
Было отмечено, что в соответствии с законом "О безопасности пищевых продуктов", вступившим в силу с 1 января этого года, для ввоза в нашу страну пищевых продуктов высокого риска, особенно продуктов животного происхождения, цеха, в которых эти продукты производятся и обрабатываются, должны быть одобрены АПБА.
В связи с этим проводится оценка предприятий, действующих в странах-экспортерах, на основании заранее утвержденного плана на месте или в формате видеоконференции.
Агентством уже проведена оценка 98 предприятий, действующих в 7 странах. Все ввозимые в страну пищевые продукты проходят лабораторные исследования.
Предприниматели могут ознакомиться с требованиями законодательства на сайте АПБА, также сообщить о своих жалобах и предложениях в кол-центр 1003.