В АПБА призвали граждан к бдительности при покупке детских новогодних наборов со сладостями

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало граждан быть внимательнее при выборе новогодних подарочных наборов для детей, проверять целостность упаковки, дату производства ее содержимого, название и адрес производителя.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало граждан быть внимательными при выборе новогодних подарочных наборов для детей, проверять целостность упаковки, дату производства ее содержимого, название и адрес производителя.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В агентстве рекомендовали покупать подарочные наборы со сладостями в магазинах и пунктах продажи, в которых продавец может предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции: "Обратите внимание, что указанная на упаковке дата - это не дата производства конфет, находящихся в коробке. На упаковке должен быть указан список с содержимым коробки, в которой не должно быть йогуртов, творожных изделий и других сладостей, требующих особого температурного режима хранения".

В АПБА призвали сообщать на горячую линию "1003" о выявленных нарушениях в связи с содержимым новогодних подарочных наборов, сроками годности, условиями хранения.