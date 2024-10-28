В Англии рождаемость упала до рекордно низкого уровня

Рождаемость в Англии и Уэльсе упала до самого низкого уровня с начала ведения статистики в 1938 году.

Рождаемость в Англии и Уэльсе упала до самого низкого уровня с начала ведения статистики в 1938 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

По ее данным, средний коэффициент рождаемости, показывающий, сколько детей женщина рожает за жизнь, опустился в 2023 году до значения 1,44 в сравнении с 1,49 в 2022 году и 1,55 в 2021 году.

Согласно статистике, всего же в 2023 году на свет в Англии и Уэльсе, где проживают около 90% населения 68,3-миллионной Великобритании, на свет появились 591 072 младенца. Это наименьший показатель с 1977 года.

"Если рассмотреть более подробно показатели рождаемости среди женщин разного возраста, то наиболее резкое снижение показателей рождаемости отмечено в возрастных группах от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет", - прокомментировал результаты отчета руководитель отдела мониторинга здоровья населения ONS Грег Сили.

В статистическом ведомстве обратили внимание на то, что для достижения долгосрочного естественного воспроизводства населения на каждую женщину должно приходиться не менее двух детей (коэффициент 2,1). Телеканал Sky News отмечает, что средний коэффициент рождаемости в мире составил в 2022 году 2,3 ребенка на одну женщину, что более чем в два раза меньше, чем в 1963 году (5,3).

По данным исследования Университетского колледжа Лондона, основными препятствиями для рождения детей молодые люди, родившиеся на стыке тысячелетий, называют финансовые сложности, отсутствие достойного партнера, а также высокую стоимость недвижимости и содержания детей.