В АМУ проведена уникальная и сложная операция по удалению опухоли

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), доктор философии по медицине Магомед Давудов провел очередную успешную операцию.

Как сообщает Report, в результате операции больному удалили каротидные хемодектомы.

По словам М.Давудова, каротидная хемодектома (параганглиома) - это опухоль, развивающаяся из расположенных в каротидной железе геморецепторов, представляющая собой одну из редких и сложных патологий шейно-головного отдела: "Редкая встречаемость такого типа опухолей и недостаточное количество информации об этом в 70% случаев становятся причиной неправильной постановки клинического диагноза. В большинстве случаев хемодектомы путают с боковой кистой шеи, лимфаденитом и другими патологиями.

Специалисты заявили, что в настоящее время основным методом лечения каротидных хемодектом является хирургический, однако близкое расположение опухоли с внутренней и наружной сонным артериям создает риск при оперативном вмешательстве. При некоторых локализациях опухоли приходится проводить частичную резекцию наружной сонной артерии и реконструктивную операцию.

По словам М.Давудова, это же заболевание 5 лет тому назад также наблюдалось у брата больного, однако размеры опухоли тогда были больше: “Брат нашего больного был прооперирован в клинике за рубежом, однако на 3-й день операции скончался от кровотечения и острой недостаточности мозгового кровообращения. Этот факт позволяет говорить о наследственном характере данного заболевания. Такие случаи редко встречаются в мировой практике. Эта семейная трагедия вынудила больного подождать 5 лет, прежде чем обратится к врачам, вследствие чего опухоль существенно увеличилась в объеме и создала реальную угрозу жизни больного. Мы всесторонне обследовали больного в нашей клинике, после чего было принято решение о проведении хирургической операции. Операция прошла успешно, опухолевая ткань полностью удалена. Больной после 3-х дней стационарного лечения выписан домой без каких-либо осложнений”.