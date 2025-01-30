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В АМУ планируется подготовка медсестер на уровне бакалавриата

В АМУ планируется подготовка медсестер на уровне бакалавриата В Азербайджанском медицинском университете будут обучать медсестер на уровне бакалавриата.
Здоровье
30 января 2025 г. 11:58
В АМУ планируется подготовка медсестер на уровне бакалавриата

В Азербайджанском медицинском университете будут обучать медсестер на уровне бакалавриата.

Как сообщает Report, об этом сказала врио председателя правления Центра аккредитации медицинских учреждений и контроля качества Минздрава Шарафат Исмаилова на слушаниях в Милли Меджлисе.

Она отметила, что в Азербайджане также существует огромный пробел в вопросе семейных врачей. "Например, по этой программе в резидентуру поступили 30 человек, но окончили только 5. Спрос на семейных врачей в стране не удовлетворяется. Мы разрабатываем новый проект для решения этой проблемы", - сказала она.

Отметим, слушания в Милли Меджлисе посвящены теме "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

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Версия на английском языке Azerbaijan Medical University plans to introduce Bachelor's degree program for nurses
Версия на азербайджанском языке ATU-da bakalavr səviyyəsində tibb bacılarının hazırlanması nəzərdə tutulur

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