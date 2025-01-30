В АМУ планируется подготовка медсестер на уровне бакалавриата

В Азербайджанском медицинском университете будут обучать медсестер на уровне бакалавриата.

В Азербайджанском медицинском университете будут обучать медсестер на уровне бакалавриата.

Как сообщает Report, об этом сказала врио председателя правления Центра аккредитации медицинских учреждений и контроля качества Минздрава Шарафат Исмаилова на слушаниях в Милли Меджлисе.

Она отметила, что в Азербайджане также существует огромный пробел в вопросе семейных врачей. "Например, по этой программе в резидентуру поступили 30 человек, но окончили только 5. Спрос на семейных врачей в стране не удовлетворяется. Мы разрабатываем новый проект для решения этой проблемы", - сказала она.

Отметим, слушания в Милли Меджлисе посвящены теме "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".