В Агентстве продовольственной безопасности создано 5 отделов - СПИСОК

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время формируется структура и материально-техническая база региональных подразделений Агентства продовольственной безопасности, осуществляется работа по приему-сдаче лабораторий".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства продовольственной безопасности.

Было отмечено, что в настоящее время Агентство временно разместилось в административном здании министерства здравоохранения.

"Структура аппарата Агентства продовольственной безопасности утверждена. Структуры региональных отделений, в том числе города Баку, и Устав Института продовольственной безопасности находятся на стадии утверждения. В соответствии с направлениями деятельности агентства, будут функционировать следующие отделы: Ревизии и государственного контроля, Управления рисками, Регистрации и сертификации, Человеческих ресурсов, Коммуникаций и информационных технологий, Финансов и хозяйства, Юридический отдел.

Как и указано в Положении Агентства продовольственной безопасности, агентство будет выдавать сертификат продовольственной безопасности, а также будет вести реестр и регистрировать субъекты предпринимательства, действующие на всех этапах пищевой цепи.

Основная задача Агентства продовольственной безопасности заключается в том, чтобы обеспечить граждан Азербайджана безопасными продуктами питания", - сказали в Агентстве.