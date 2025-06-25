В Агдере спустя 32 года впервые родился ребенок

В освобожденном от оккупации в селе Суговушан Агдеринского района впервые за 32 года родился ребенок.

В освобожденном от оккупации селе Суговушан Агдеринского района впервые за 32 года родился ребенок.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

У Гурбанзаде Парваны Искендер гызы (2005 г.р.), зарегистрированной в селе Баш Гюней Агдеринского района родилась девочка, котору назвали Асия.

В настоящее время мать и новорожденная девочка эвакуированы медицинским персоналом в соответствующее медицинское учреждение. В больнице матери и ребенку оказаны необходимые медицинские услуги.

Отметим, что отец ребенка Махир Гурбанзаде является участником войны. Он был награжден медалью за участие в тяжелых боях в направлении Суговушана и Талыша во время 44-дневной Отечественной войны.

Семья Гурбанзаде некоторое время назад приехала в гости к своим близким родственникам, проживающим в селе Суговушан. Именно в это время и родился ребенок.